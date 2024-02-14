Копайгородский: пляжам Сочи присвоят звезды

Мэр Сочи рассказал и о подготовке к летнему сезону. По словам Копайгородского, администрация города работает над улучшением качества предоставления услуг в сфере обслуживания. Он уточнил, что арендаторы территорий отдыха особый акцент делают на организацию досуга отдыхающих. Уже сейчас к летнему сезону разрабатываются развлекательные и спортивные программы.