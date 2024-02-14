Копайгородский: пляжам Сочи присвоят звезды

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сочинские пляжи будут ранжироваться звездами по принципу отелей. Как пояснил мэр города Алексей Копайгородский, городские пляжи будут получать категорию в зависимости от сервиса и качества предоставляемых услуг. Таким образом, по словам Копайгородского, каждый отдыхающий сможет легко подобрать место отдыха, соответствующее его ожиданиям и предпочтениям.
Мэр Сочи рассказал и о подготовке к летнему сезону. По словам Копайгородского, администрация города работает над улучшением качества предоставления услуг в сфере обслуживания. Он уточнил, что арендаторы территорий отдыха особый акцент делают на организацию досуга отдыхающих. Уже сейчас к летнему сезону разрабатываются развлекательные и спортивные программы.
Напомним, что за последние несколько лет город преобразился в лучшую сторону благодаря работе команды Копайгородского.