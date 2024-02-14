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Копайгородский: пляжам Сочи присвоят звезды

Копайгородский: пляжам Сочи присвоят звезды

14 февраля 2024, 11:40
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи Алексей Копайгородский распорядился внедрить систему присвоения звезд городским пляжам. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сочинские пляжи будут ранжироваться звездами по принципу отелей. Как пояснил мэр города Алексей Копайгородский, городские пляжи будут получать категорию в зависимости от сервиса и качества предоставляемых услуг. Таким образом, по словам Копайгородского, каждый отдыхающий сможет легко подобрать место отдыха, соответствующее его ожиданиям и предпочтениям.

Мэр Сочи рассказал и о подготовке к летнему сезону. По словам Копайгородского, администрация города работает над улучшением качества предоставления услуг в сфере обслуживания. Он уточнил, что арендаторы территорий отдыха особый акцент делают на организацию досуга отдыхающих. Уже сейчас к летнему сезону разрабатываются развлекательные и спортивные программы.

Напомним, что за последние несколько лет город преобразился в лучшую сторону благодаря работе команды Копайгородского.

#Общество#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич#Все материалы авторов
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