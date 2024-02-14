Квартиру с собственным лифтом продают в центре Новосибирска за 135 млн

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Элитное жилье расположено в пятиэтажном доме рядом с Центральным парком на Красном проспекте. Общая площадь квартиры составляет почти 450 квадратов и она имеет пять комнат.
По данным объявления, в квартире выполнен индивидуальный ремонт по дизайн-проекту с использованием материалов из Франции и Италии. Мебель в ней представлена известными европейскими брендами. Особенностью этой квартиры является наличие изысканной лестницы и собственного лифта.
Внутри квартиры есть три спальни, кухня-столовая, гостиная, кабинет, спортзал, прачечная, гардеробные, а также вместительный гараж и другие удобства.