Квартиру с собственным лифтом продают в центре Новосибирска за 135 млн

По данным объявления, в квартире выполнен индивидуальный ремонт по дизайн-проекту с использованием материалов из Франции и Италии. Мебель в ней представлена известными европейскими брендами. Особенностью этой квартиры является наличие изысканной лестницы и собственного лифта.