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Квартира дорогая

Квартиру с собственным лифтом продают в центре Новосибирска за 135 млн

14 февраля 2024, 02:16
Фото: n1.ru
Квартира дорогая
В Новосибирске выставлена на продажу одна из самых дорогих квартир в городе. Ее стоимость составляет 135 миллионов рублей. Информацию о продаже опубликовали на одном из бесплатных сайтов.

Элитное жилье расположено в пятиэтажном доме рядом с Центральным парком на Красном проспекте. Общая площадь квартиры составляет почти 450 квадратов и она имеет пять комнат.

Фото: n1.ru

По данным объявления, в квартире выполнен индивидуальный ремонт по дизайн-проекту с использованием материалов из Франции и Италии. Мебель в ней представлена известными европейскими брендами. Особенностью этой квартиры является наличие изысканной лестницы и собственного лифта.

Внутри квартиры есть три спальни, кухня-столовая, гостиная, кабинет, спортзал, прачечная, гардеробные, а также вместительный гараж и другие удобства.

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#Новосибирск#Ремонт#Продажа#Недвижимость#Жилье#Квартира#Эмилия Губарева
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