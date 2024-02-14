Минприроды изменило позицию: не надо сливать воду со стройки в озеро Жемчужина Сибири

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выдало ГК «Стрижи», которая выступает застройщиком ЖК «Новелла» в Заельцовском районе, уведомление с рекомендацией прекратить работы по монтажу системы сброса воды со строительной площадки в озеро. Строителям предложено найти другое техническое решение отвода воды со стройплощадки. Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска Екатерина Шалимова.
«Да, пока это только рекомендация. Но слона нужно есть по частям — это первый шаг, который говорит о том, что мы были услышаны. Мы не останавливаемся — продолжаем изучать техническую документацию, в которой уже найдены пробелы, собираем подписи под петицией, пишем в надзорные органы. Мы по-прежнему требуем, чтобы разрешение на слив сточных вод в озеро было аннулировано», — рассказала Шалимова.
В пресс-службе ГК «Стрижи» корреспонденту Atas.Info информацию о получении соответствующего уведомления подтвердили.
«В связи с социальной напряженностью, которая возникла, в частности, из-за непонимания жителями технических особенностей строительства, и была искусственно подогрета рядом общественных деятелей, мы получили рекомендацию от Министерства природы изучить и сделать расчёты альтернативных вариантов реализации водопонижения», — сообщили представители застройщика.
На время подготовки таких вариантов работы по монтажу системы водопонижения будут приостановлены. Однако в ГК «Стрижи» подчеркивают, что никакие из полученных ранее разрешений на использование озера не отозваны.
Скандал вокруг планов по сбросу воды со стройплощадки в озеро Жемчужина Сибири разгорелся в минувшие выходные, когда рабочие начали прокладку трубопровода для отвода воды. Местные жители добились остановки работа, а вечером в воскресенье, 11 февраля, около 300 приняли участие в сходе на берегу.
Люди записали обращение к губернатору и прокурору области с требованием вмешаться в ситуацию и с требованием аннулировать разрешение на сброс воды со стройки в озеро, выданное застройщику региональным Минприроды.
ГК «Стрижи», в свою очередь, настаивает, что речь идет не об откачке воды из строительного котлована, а об отводе влаги из грунта за его пределами, чтобы она не затапливала котлован. При этом «дренажные воды очищаются при помощи системы иглофильтров ИСВ-50, которые обеспечивают механическую очистку воды от частиц размером от 0,005 мм».