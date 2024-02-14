Минприроды изменило позицию: не надо сливать воду со стройки в озеро Жемчужина Сибири

ГК «Стрижи», в свою очередь, настаивает, что речь идет не об откачке воды из строительного котлована, а об отводе влаги из грунта за его пределами, чтобы она не затапливала котлован. При этом «дренажные воды очищаются при помощи системы иглофильтров ИСВ-50, которые обеспечивают механическую очистку воды от частиц размером от 0,005 мм».