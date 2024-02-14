«На контроле»: в новосибирской школе выясняют причины избиения шестиклассницы

На ситуацию обратили внимание после жалобы одной из матерей. Как уверяет родительница, в октябре прошлого года ее двенадцатилетнюю дочь якобы сильно избила одноклассница. В итоге подростка пришлось госпитализировать с сотрясением головного мозга.