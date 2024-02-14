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Девочки могли всерьез поссориться

«На контроле»: в новосибирской школе выясняют причины избиения шестиклассницы

14 февраля 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
Девочки могли всерьез поссориться

В Новосибирске взяли на контроль конфликт между одноклассницами в школе №100

Педагогический коллектив школы №100 выясняет причины конфликта между двумя шестиклассницами. Непонимание между девочками могло вылиться в тяжелое избиение и нанесение черепно-мозговых травм одной из школьниц. Сейчас происшествие находится на контроле.

Инцидент «взят на карандаш» и в администрации города Новосибирска.

«Организована работа соцпедагогов, педагогов-психологов, педагога-организатора, советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, заместителя по воспитательной работе, классных руководителей. Действует Совет старшеклассников. На совещаниях с коллективом регулярно обращается внимание на соблюдение мер безопасности, профилактики, недопущения / урегулирования конфликтов», — рассказали NGS.ru в пресс-центре новосибирской мэрии.

На ситуацию обратили внимание после жалобы одной из матерей. Как уверяет родительница, в октябре прошлого года ее двенадцатилетнюю дочь якобы сильно избила одноклассница. В итоге подростка пришлось госпитализировать с сотрясением головного мозга.

Напомним, что из-за буйного третьеклассника в Новосибирске уволился педагог.

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