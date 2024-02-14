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«Наливайки» могут запретить в Новосибирской области

«Наливайки» могут запретить в Новосибирской области

14 февраля 2024, 07:55
Фото: Николай Русанов / 1MI
Субъекты РФ получили право запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках». Соответственный закон 14 февраля подписал президент России Владимир Путин.

В случае принятия закона покупать алкоголь, независимо от времени суток, новосибирцы смогут только в специализированных заведениях — барах, ресторанах, буфетах и кафе.

«Субъекты РФ вправе устанавливать <…> требование об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи <…> только в таких объектах общественного питания, как рестораны, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях», — сказано в законе.

Вопрос рассмотрели 14 февраля на сессии новосибирского Горсовета. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев заявил, что с круглосуточными алкогольными магазинами нужно бороться:

«Это та проблема, которая обычно в спальных районах существует. Когда в жилых домах открываются круглосуточные объекты, в которых продают алкоголь. Со всеми вытекающими последствиями — драк, хулиганства, антисанитарии в подъездах. Избиратели к нам еще в прошлом созыве обращались, но федеральный закон был так написан, что „наливайки“ были непотопляемые», — сказал Дмитрий Асанцев.

Было решено направить письмо губернатору региона и в Заксобрание с предложением разработать соответствующий закон.

Право устанавливать время работы таких заведений также отдано губернатору, — отметил председатель горсовета.

Депутат Александр Бурмистров предложили изменить график работы наливаек так, чтобы это в итоге привело к их окончательному закрытию. Например, оставить лишь час работы. Предложение поддержал Игорь Украинцев.

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#Экономика#Новосибирская область#Алкоголь#Закон#Пиво#Алёна Рогонова#Наливайки
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