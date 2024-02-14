Названы самые популярные подарки новосибирцев на 14 февраля

Кроме того, отмечается рост интереса к услугам клинеров перед Днем Влюбленных. Специалистов по быстрой уборке искали на 40% чаще, чем в прошлом году. Заинтересованность в бьюти-услугах также возросла: спрос на макияж увеличился на 21%, на маникюр и педикюр — на 29%, на уход за ресницами и бровями — на 292%, а на посещение парикмахера — на 31%.