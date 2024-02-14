Названы самые популярные подарки новосибирцев на 14 февраля

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По данным экспертов «Авито Услуг», спрос на съедобные букеты вырос на 67%, в канун Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.
Также популярными подарками стали воздушные шары, спрос на которые за последние две недели возрос на 31%. Еще одной трендовой услугой стало изготовление портретов по фотографиям — спрос на нее вырос на 25%.
Кроме того, отмечается рост интереса к услугам клинеров перед Днем Влюбленных. Специалистов по быстрой уборке искали на 40% чаще, чем в прошлом году. Заинтересованность в бьюти-услугах также возросла: спрос на макияж увеличился на 21%, на маникюр и педикюр — на 29%, на уход за ресницами и бровями — на 292%, а на посещение парикмахера — на 31%.