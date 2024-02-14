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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Что дарят новосибирцы своим половинкам

Названы самые популярные подарки новосибирцев на 14 февраля

14 февраля 2024, 04:26
Фото: 1MI
Что дарят новосибирцы своим половинкам
В преддверии 14 февраля в Новосибирске увеличился спрос на цветочные и съедобные букеты — такие данные представили аналитики.

По данным экспертов «Авито Услуг», спрос на съедобные букеты вырос на 67%, в канун Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Также популярными подарками стали воздушные шары, спрос на которые за последние две недели возрос на 31%. Еще одной трендовой услугой стало изготовление портретов по фотографиям — спрос на нее вырос на 25%.

Кроме того, отмечается рост интереса к услугам клинеров перед Днем Влюбленных. Специалистов по быстрой уборке искали на 40% чаще, чем в прошлом году. Заинтересованность в бьюти-услугах также возросла: спрос на макияж увеличился на 21%, на маникюр и педикюр — на 29%, на уход за ресницами и бровями — на 292%, а на посещение парикмахера — на 31%.

Что подарить на 14 февраля в День святого Валентина — ТОП подарков для пар
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#Общество#Новосибирск#Праздник#Любовь#Эмилия Губарева#Подарки
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