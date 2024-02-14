Нейрохирурги из Центра Мешалкина будили пациента перед удалением опухоли мозга

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Как сообщили в медицинском центре, 46-летнего Алексея из рыболовецкого поселка на Камчатке доставили к нейрохирургам по причине тяжелых последствий перенесенного коронавируса. У мужчины возник порок сердца и была показана операция по коррекции сердечного клапана. Во время подготовки к ней у камчадала возникли приступы эпилепсии, обследование выявило опухоль головного мозга.
В итоге был собран консилиум, на котором было принято решение сначала удалить опухоль, а затем через три месяца провести операцию на сердечном клапане. Особое опасение у врачей вызывало нахождение новообразования в левой лобной доле головного мозга рядом с центром Брока, отвечающего за речь. Поэтому пациента приходилось периодически пробуждать от медикаментозного сна и стимулировать определенные участки мозга.
«Технология с пробуждением удлиняет операцию. Но мы грамотно подошли к ее планированию и заранее определили минимум нейропсихологических и лингвистических тестов именно для этого пациента. Остановились на трех с учетом того, что за разные нюансы речи отвечают разные зоны: одна — в основном за глаголы, другая — за называние предметов, например. После тестирования пациент нам даже рассказал, как красиво на Камчатке», — поделился деталями операции врач-нейрохирург Центра Мешалкина Сергей Чернов.
Сложная операция прошла успешно. Сейчас у Алексея временно нарушена артикуляция речи и пропала гордость настоящего мужчины — борода. Однако камчадал не унывает и ждет результатов гистологии для определения дальнейшего лечения.
Напомним, что специалисты Центра Мешалкина удалили пятилетней девочке паразита, присосавшегося к головному мозгу.