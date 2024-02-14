Нейрохирурги из Центра Мешалкина будили пациента перед удалением опухоли мозга

В итоге был собран консилиум, на котором было принято решение сначала удалить опухоль, а затем через три месяца провести операцию на сердечном клапане. Особое опасение у врачей вызывало нахождение новообразования в левой лобной доле головного мозга рядом с центром Брока, отвечающего за речь. Поэтому пациента приходилось периодически пробуждать от медикаментозного сна и стимулировать определенные участки мозга.