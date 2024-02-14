Новосибирск «стоит» в 10-балльных пробках — какие места лучше объехать стороной

На данный момент движение затруднено практически во всех районах города. Пробки образовались на Красном проспекте, улицах Ватутина, Петухова, Энергетиков, Станционной, Большевистской. Машины стоят возле ТЦ «Галерея» и рядом с НОВАТом, практически трудно выехать от ЛДС и аквапарка. Также сильный затор возник возле станции метро «Большевистская», постепенно возникают сложности с движением по Бугринскому мосту.