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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Город сковали 10-балльные пробки

Новосибирск «стоит» в 10-балльных пробках — какие места лучше объехать стороной

14 февраля 2024, 12:07
Фото: atas.info
Город сковали 10-балльные пробки

В Новосибирске образовались 10-балльные пробки

После окончания рабочего дня Новосибирск сковали десятибалльные пробки. Многие горожане вынуждены больше часа находиться в заторе.

Особенно «комфортно» новосибирцам, вынужденным ехать домой из центра сибирской столицы.

«Стою уже больше полутора часов на Красном проспекте. Пробка практически никуда не движется. Надеюсь, что не приеду ночью», — рассказал Atas.Info очевидец коллапса.
Пробки сковали практически весь НовосибирскПробки сковали практически весь Новосибирск
Пробки сковали практически весь Новосибирск
Фото: 2ГИС

На данный момент движение затруднено практически во всех районах города. Пробки образовались на Красном проспекте, улицах Ватутина, Петухова, Энергетиков, Станционной, Большевистской. Машины стоят возле ТЦ «Галерея» и рядом с НОВАТом, практически трудно выехать от ЛДС и аквапарка. Также сильный затор возник возле станции метро «Большевистская», постепенно возникают сложности с движением по Бугринскому мосту.

Напомним, что под Новосибирском умудрились столкнуться три фуры.

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#Транспорт#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Пробки#Александр Ляхов
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