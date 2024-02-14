Новосибирск «стоит» в 10-балльных пробках — какие места лучше объехать стороной

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Особенно «комфортно» новосибирцам, вынужденным ехать домой из центра сибирской столицы.
«Стою уже больше полутора часов на Красном проспекте. Пробка практически никуда не движется. Надеюсь, что не приеду ночью», — рассказал Atas.Info очевидец коллапса.
На данный момент движение затруднено практически во всех районах города. Пробки образовались на Красном проспекте, улицах Ватутина, Петухова, Энергетиков, Станционной, Большевистской. Машины стоят возле ТЦ «Галерея» и рядом с НОВАТом, практически трудно выехать от ЛДС и аквапарка. Также сильный затор возник возле станции метро «Большевистская», постепенно возникают сложности с движением по Бугринскому мосту.
Напомним, что под Новосибирском умудрились столкнуться три фуры.