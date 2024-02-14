Новосибирские бутлегеры получили 11,6 лет на троих за контрафактные коньяк и виски

Как сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области, бутлегеры организовали подпольный цех в Кировском районе сибирской столицы по производству суррогатной водки, коньяка и виски. За незаконный оборот спиртосодержащей продукции преступники были приговорены к лишению свободы.