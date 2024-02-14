atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Новосибирские бутлегеры подделывали элитный алкоголь

Новосибирские бутлегеры получили 11,6 лет на троих за контрафактные коньяк и виски

14 февраля 2024, 06:39
Фото: Артур Салимов / 1MI
Новосибирские бутлегеры подделывали элитный алкоголь

В НСО осудили преступную группу производителей суррогатного алкоголя

В Новосибирске осудили производителей контрафактного алкоголя. Бутлегеры сумели распространить в сибирских городах более 5 тонн суррогатной продукции.

Как сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области, бутлегеры организовали подпольный цех в Кировском районе сибирской столицы по производству суррогатной водки, коньяка и виски. За незаконный оборот спиртосодержащей продукции преступники были приговорены к лишению свободы.

«Кировским районным судом Новосибирска все участники преступной группы признаны виновными по п. п. „а“, „б“ ч. 6 ст. 171.1, п. „б“ ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК России и приговорены: Годжаев Ф.Г. и Гаджиев А.Х. — к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Гулматов Ж.З. — к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

В ходе расследования было доказано пятнадцать преступных эпизодов противоправной деятельности, связанной с незаконными производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции, а также незаконным использованием чужого товарного знака.

Напомним, что под Новосибирском неопохмелившийся сельчанин забил знакомую сковородкой до смерти.

Неопохмелившийся новосибирец забил односельчанку сковородкой
Узнать подробнее
Читайте также:
Отчим несколько месяцев жестоко избивал 10-летнюю падчерицу в Новосибирской области «Люблю тебя, зая»: в Новосибирске мать простила мужу убийство 10-летнего сынаДо суда дошло дело одного из строителей ЛДС «Сибирь-Арены» в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Алкоголь#Контрафакт#Александр Ляхов
Подпишитесь
Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000
Вчера, 08:44
Военные корреспонденты достойны льгот участников СВО
Вчера, 13:48
Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен
Вчера, 09:03
Викторина в ходе выборов в Новосибирске не связана с выборами: избирком
Вчера, 11:33
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
Вчера, 13:20
Провалы на фоне достижений: изучаем отчет о работе мэра Новосибирска в 2023 году
Вчера, 07:23