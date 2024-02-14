Новосибирские бутлегеры получили 11,6 лет на троих за контрафактные коньяк и виски

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Как сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области, бутлегеры организовали подпольный цех в Кировском районе сибирской столицы по производству суррогатной водки, коньяка и виски. За незаконный оборот спиртосодержащей продукции преступники были приговорены к лишению свободы.
«Кировским районным судом Новосибирска все участники преступной группы признаны виновными по п. п. „а“, „б“ ч. 6 ст. 171.1, п. „б“ ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК России и приговорены: Годжаев Ф.Г. и Гаджиев А.Х. — к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Гулматов Ж.З. — к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.
В ходе расследования было доказано пятнадцать преступных эпизодов противоправной деятельности, связанной с незаконными производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции, а также незаконным использованием чужого товарного знака.
Напомним, что под Новосибирском неопохмелившийся сельчанин забил знакомую сковородкой до смерти.