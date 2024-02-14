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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

Буйную сибирячку проверит полиция

Новосибирские полицейские проверят мамашу, назвавшую таксиста «мразью»

14 февраля 2024, 12:40
Фото: АСТ-54
Буйную сибирячку проверит полиция

В Новосибирске неадекватной пассажиркой с детским автокреслом займется полиция

В новосибирских соцсетях распространилось видео с неадекватной пассажиркой такси, устроившей разнос водителю из-за детского автокресла. Инцидентом с буйной «яжматерью» уже заинтересовались в региональном управлении МВД.

Сейчас по данному факту уже организована предварительная проверка.

«По результатам проверки будет установлена степень возможной ответственности участников конфликта. В соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции примут соответствующее решение», — рассказала Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.
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Видео конфликта появилось в социальных сетях. Как заявил водитель такси, с самого начала он якобы предлагал матери припарковаться в удобном месте для помещения ребенка в автокресло. Однако сибирячка начала упрекать его в «нелюбви к детям», а позже обозвала «ничтожеством» и «мразью». Конфликт мог закончиться избиением таксиста и истерикой ребенка.

Напомним, что в Новосибирске образовались десятибалльные пробки.

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#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Проверка#Соцсети#Александр Ляхов
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