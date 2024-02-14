Новосибирские полицейские проверят мамашу, назвавшую таксиста «мразью»

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Сейчас по данному факту уже организована предварительная проверка.
«По результатам проверки будет установлена степень возможной ответственности участников конфликта. В соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции примут соответствующее решение», — рассказала Atas.Info старший референт пресс-службы ведомства Наталья Жуласова.
Видео конфликта появилось в социальных сетях. Как заявил водитель такси, с самого начала он якобы предлагал матери припарковаться в удобном месте для помещения ребенка в автокресло. Однако сибирячка начала упрекать его в «нелюбви к детям», а позже обозвала «ничтожеством» и «мразью». Конфликт мог закончиться избиением таксиста и истерикой ребенка.
Напомним, что в Новосибирске образовались десятибалльные пробки.