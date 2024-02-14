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Трасс «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

Новосибирских водителей просят не выезжать на трассы днем 14 и ночью 15 февраля

14 февраля 2024, 05:56
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
Трасс «Новосибирск-Кочки-Павлодар»
Днем 14 и ночью 15 февраля в регионе прогнозируют снег, метели, усиление ветра до 18 -23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и выше. Похолодает, на дорогах образуются снежные заносы, гололедица.

В связи с этим Госавтоинспекция Новосибирской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах. При возможности водителей просят воздержаться от поездок.

Но если это невозможно, то быть предельно внимательными на дорогах, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и разумно выбирать скоростной режим.

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Ранее спасатели МАСС рассказали автомобилистам, как готовиться к поездке в условиях урагана. При выезде на трассы необходимо проверить теплоизоляцию автомобиля, работу двигателя и аккумулятора, заправиться и запастись теплой одеждой и продуктами, взять зарядку для телефона и базовые инструменты (насос, буксировочный трос, баллонный ключ и домкрат).

Если машина сломалась на трассе, нужно установить предупреждающие знаки перед и позади автомобиля. Если требуется экстренная помощь, нужно набрать 112.

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#Транспорт#Новосибирск#Алёна Рогонова
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