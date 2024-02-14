Новосибирских водителей просят не выезжать на трассы днем 14 и ночью 15 февраля

Ранее спасатели МАСС рассказали автомобилистам, как готовиться к поездке в условиях урагана. При выезде на трассы необходимо проверить теплоизоляцию автомобиля, работу двигателя и аккумулятора, заправиться и запастись теплой одеждой и продуктами, взять зарядку для телефона и базовые инструменты (насос, буксировочный трос, баллонный ключ и домкрат).