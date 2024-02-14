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Депутат был признан иноагентом 2 февраля 2024 года

Новосибирский депутат Картавин* обжаловал статус иноагента

14 февраля 2024, 04:08
Фото: скрин с трансляции заседания
Депутат был признан иноагентом 2 февраля 2024 года
На заседание очередной сессии Совета депутатов Антон Картавин* пришел с табличкой, которая изображала «иноагентскую» плашку

Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин* в ходе сессии Совета депутатов 14 февраля сообщил, что намерен оспаривать решение о включении в реестр иноагентов.

«Иск об обжаловании был подан вчера, 13 февраля. Но, тем не менее, пока я вынужден представляться именно так», — заявил Картавин*.

На своем рабочем месте в большом зале мэрии депутат поставил табличку с текстом «Настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом…». Это официально утвержденная форма плашки, которой иноагенты обязаны маркировать все свои тексты.

«А. В. Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — так Минюст России 2 февраля объяснил попадание новосибирского депутата в реестр иноагентов.

Картавин* стал третьим депутатов горсовета Новосибирска, внесенным в этот список. Ранее иноагентами признали Сергея Бойко* и Хельгу Пирогову*. В 2023 году их лишили депутатских мандатов.

*) — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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#Новосибирск#Суд#Депутат#Горсовет#Иноагенты#Антон Картавин
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