Новосибирский депутат Картавин* обжаловал статус иноагента

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Независимый депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин* в ходе сессии Совета депутатов 14 февраля сообщил, что намерен оспаривать решение о включении в реестр иноагентов.
«Иск об обжаловании был подан вчера, 13 февраля. Но, тем не менее, пока я вынужден представляться именно так», — заявил Картавин*.
На своем рабочем месте в большом зале мэрии депутат поставил табличку с текстом «Настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом…». Это официально утвержденная форма плашки, которой иноагенты обязаны маркировать все свои тексты.
«А. В. Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — так Минюст России 2 февраля объяснил попадание новосибирского депутата в реестр иноагентов.
Картавин* стал третьим депутатов горсовета Новосибирска, внесенным в этот список. Ранее иноагентами признали Сергея Бойко* и Хельгу Пирогову*. В 2023 году их лишили депутатских мандатов.
*) — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов