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Подростки едва не убили сверстника

Подростки из Новосибирска едва не убили сверстника — его избили и оставили умирать

14 февраля 2024, 04:53
Фото: СУ СК по НСО
Подростки едва не убили сверстника

В новосибирский суд ушло дело подростков, обвиняемых в покушении на убийство

Два несовершеннолетних парня из Новосибирской области, обвиняемых в покушении на убийство подростка, предстанут перед судом. Подробности сообщили в СУ СК по НСО.

В ночь 29 июня 2023 года 15-летний и 16-летний подозреваемые встретились с потерпевшим на берегу реки Иня в Новосибирском районе. Там между ними произошел конфликт, который закончился жестоким избиением подростка.

Школьники использовали перцовый баллончик, нож и камень, нанеся множественные удары в жизненно важные органы сверстника. Подозреваемые скрылись, думая, что парень скончается от полученных повреждений. Однако подросток дополз до ближайшего дома, где его обнаружили местные жители и оказали медицинскую помощь.

В результате умысел на убийство не был выполнен. Также подростки украли телефон у потерпевшего, причинив ущерб на 17 тысяч рублей. Собраны достаточные доказательства, и дело направлено в суд.

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#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Преступление#Нападение#Нож#Грабеж#Эмилия Губарева
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