Подростки из Новосибирска едва не убили сверстника — его избили и оставили умирать

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
В ночь 29 июня 2023 года 15-летний и 16-летний подозреваемые встретились с потерпевшим на берегу реки Иня в Новосибирском районе. Там между ними произошел конфликт, который закончился жестоким избиением подростка.
Школьники использовали перцовый баллончик, нож и камень, нанеся множественные удары в жизненно важные органы сверстника. Подозреваемые скрылись, думая, что парень скончается от полученных повреждений. Однако подросток дополз до ближайшего дома, где его обнаружили местные жители и оказали медицинскую помощь.
В результате умысел на убийство не был выполнен. Также подростки украли телефон у потерпевшего, причинив ущерб на 17 тысяч рублей. Собраны достаточные доказательства, и дело направлено в суд.