Проект развязки в Матвеевке будет готов в мае: врио мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Разработка проектно-сметной документации транспортной развязки через железнодорожные пути в поселке Матвеевка в Первомайском районе предположительно должна быть завершена к концу мая 2024 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска 14 февраля.
«Были высказаны проектировщикам некоторые замечания, которые, в том числе, помогут удешевить этот проект. Если первоначально он был в районе 11 миллиардов и имел сомнительную перспективу для финансового обеспечения строительства, то сейчас, я думаю, он подешевеет до 9 миллиардов рублей», — заявил Клемешов.
После того, как вся документация будет готова, при поддержке регионального правительства начнутся переговоры с федеральным центром о выделении финансирования для начала работ, добавил глава муниципалитета
Летом 2023 года глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский обвинил власти Новосибирска в затягивании работ по получению решения госэкспертизы на проект транспортной развязки в Матвеевке. По его словам, объект был включен в проект «Академгородок 2.0» и можно рассчитывать на федеральное финансирование, без которого строительство невозможно. Однако заявку на получение денег из федерального бюджета можно подавать только при наличии положительного заключения по результатам экспертизы проектно-сметной документации.
О необходимости двухуровневой развязки в районе Матвеевки говорят уже много лет. Ранее власти Новосибирска намеревались завершить все формальные вопросы с экспертизой проекта в 2022 году и начать строительство в 2023.