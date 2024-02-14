Проект развязки в Матвеевке будет готов в мае: врио мэра Новосибирска

Летом 2023 года глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский обвинил власти Новосибирска в затягивании работ по получению решения госэкспертизы на проект транспортной развязки в Матвеевке. По его словам, объект был включен в проект «Академгородок 2.0» и можно рассчитывать на федеральное финансирование, без которого строительство невозможно. Однако заявку на получение денег из федерального бюджета можно подавать только при наличии положительного заключения по результатам экспертизы проектно-сметной документации.