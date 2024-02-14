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Железнодорожный переезд становится причиной оргромных транспортных заторов

Проект развязки в Матвеевке будет готов в мае: врио мэра Новосибирска

14 февраля 2024, 07:21
Фото: 2GIS
Железнодорожный переезд становится причиной оргромных транспортных заторов
Согласно последнему варианту документации, строительство транспортной развязки может подешеветь. Но денег на стройку у города все равно нет

Разработка проектно-сметной документации транспортной развязки через железнодорожные пути в поселке Матвеевка в Первомайском районе предположительно должна быть завершена к концу мая 2024 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов в ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска 14 февраля.

«Были высказаны проектировщикам некоторые замечания, которые, в том числе, помогут удешевить этот проект. Если первоначально он был в районе 11 миллиардов и имел сомнительную перспективу для финансового обеспечения строительства, то сейчас, я думаю, он подешевеет до 9 миллиардов рублей», — заявил Клемешов.

После того, как вся документация будет готова, при поддержке регионального правительства начнутся переговоры с федеральным центром о выделении финансирования для начала работ, добавил глава муниципалитета

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Летом 2023 года глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский обвинил власти Новосибирска в затягивании работ по получению решения госэкспертизы на проект транспортной развязки в Матвеевке. По его словам, объект был включен в проект «Академгородок 2.0» и можно рассчитывать на федеральное финансирование, без которого строительство невозможно. Однако заявку на получение денег из федерального бюджета можно подавать только при наличии положительного заключения по результатам экспертизы проектно-сметной документации.

О необходимости двухуровневой развязки в районе Матвеевки говорят уже много лет. Ранее власти Новосибирска намеревались завершить все формальные вопросы с экспертизой проекта в 2022 году и начать строительство в 2023.

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