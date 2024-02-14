Сибирячка рассказала на Первом канале, зачем откусила ухо экс-мужу в Новосибирске

После этого произошел еще один конфликт. Мужчина приехал к жене рано утром на квадроцикле с битой. Он избил бывшую возлюбленную, а та, в целях защиты, укусила его за ухо. Врачам пришлось пришивать ухо на место. В результате на сибирячку было возбуждено уголовное дело за нанесение умышленных телесных повреждений.