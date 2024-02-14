Сибирячка рассказала на Первом канале, зачем откусила ухо экс-мужу в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Елена и Евгений уже разведены, но за все 7 лет их брака он периодически подвергал ее насилию. По словам сибирячки, когда Евгений трезвый, он один человек, но после выпивки он превращается в зверя.
После развода бывший муж приобрел участок земли в том же поселке, где находится дача Елены. Однажды, когда она приехала туда с новым партнером, экс-супруг напал на конкурента.
После этого произошел еще один конфликт. Мужчина приехал к жене рано утром на квадроцикле с битой. Он избил бывшую возлюбленную, а та, в целях защиты, укусила его за ухо. Врачам пришлось пришивать ухо на место. В результате на сибирячку было возбуждено уголовное дело за нанесение умышленных телесных повреждений.
В студию передачи также был приглашен Евгений, который заявил, что не преследовал никого и хочет мирно жить и видеть свою дочь.