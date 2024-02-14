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Крышу сорвало

Сильный ветер сорвал часть крыши ДК Горького в Новосибирске

14 февраля 2024, 05:55
Фото: Новосибирск с огоньком/ТГ
Крышу сорвало
Сильный порывистый ветер повредил часть крыши Дворца культуры имени Горького в Новосибирске. Фото этого происшествия опубликовано в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По сообщению очевидцев, инцидент произошел около 11:30. Крыша оторвалась у ДК и сейчас шатается на ветру. Пока что представители Дворца культуры не смогли прокомментировать происшествие с крышей.

Отметим, что в Новосибирске сегодня наблюдается плохая погода: снегопад, метели и сильный ветер со скоростью до 18-23 м/с, порывами до 25 м/с. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее спасатели МАСС опубликовали предупреждение, к чему стоит готовиться в непогоду.

Снег, метели, ветер: о страшной непогоде в Новосибирске предупредили спасатели
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#Происшествия#Новосибирск#Крыша#Эмилия Губарева#Ветер
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