Сильный ветер сорвал часть крыши ДК Горького в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
По сообщению очевидцев, инцидент произошел около 11:30. Крыша оторвалась у ДК и сейчас шатается на ветру. Пока что представители Дворца культуры не смогли прокомментировать происшествие с крышей.
Отметим, что в Новосибирске сегодня наблюдается плохая погода: снегопад, метели и сильный ветер со скоростью до 18-23 м/с, порывами до 25 м/с. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.
Ранее спасатели МАСС опубликовали предупреждение, к чему стоит готовиться в непогоду.