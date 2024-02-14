Снег, метели, ветер: о страшной непогоде в Новосибирске предупредили спасатели

Также важно быть осмотрительными на дороге. Для водителей особенно важно обратить внимание на состояние своего автомобиля, особенно если планируется дальняя поездка. Рекомендуется перед поездкой проверить прогноз погоды на ближайшие двое суток и принять соответствующие меры для теплоизоляции автомобиля. Также следует проверить работу двигателя и аккумулятора, заправиться топливом и подготовить теплую одежду и продукты. Необходимо также иметь при себе зарядное устройство для мобильного телефона и базовые инструменты, такие как насос, буксировочный трос, баллонный ключ и домкрат.