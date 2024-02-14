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В регионе будет сильный ветер

Снег, метели, ветер: о страшной непогоде в Новосибирске предупредили спасатели

14 февраля 2024, 01:42
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В регионе будет сильный ветер

В Новосибирске спасатели предупредили о последствиях в непогоду

Согласно информации УГМС, на 14–15 февраля ожидаются снег, сильные метели и ветер с порывами до 25 м/с и даже выше. Также стоит ожидать похолодания и гололедицы на дорогах. Спасатели МАСС предупредили новосибирцев о возможных последствиях урагана.

Из-за неблагоприятных погодных условий, рекомендуется выходить из зданий только в крайних случаях. Если все же приходится быть на улице, стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Необходимо избегать близости к деревьям и опасным сооружениям, таким как мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и промышленные объекты, которые могут представлять повышенный риск.

Также важно быть осмотрительными на дороге. Для водителей особенно важно обратить внимание на состояние своего автомобиля, особенно если планируется дальняя поездка. Рекомендуется перед поездкой проверить прогноз погоды на ближайшие двое суток и принять соответствующие меры для теплоизоляции автомобиля. Также следует проверить работу двигателя и аккумулятора, заправиться топливом и подготовить теплую одежду и продукты. Необходимо также иметь при себе зарядное устройство для мобильного телефона и базовые инструменты, такие как насос, буксировочный трос, баллонный ключ и домкрат.

Если случилась поломка на трассе, важно установить предупреждающие знаки перед и позади автомобиля. И в случае возникновения проблем следует набрать единый номер экстренных служб «112» и ожидать помощи.

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