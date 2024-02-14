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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:47

Стало известно, как будет проходить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

Стало известно, как будет проходить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

14 февраля 2024, 09:43
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска пройдет 4 апреля. Отбор будет состоять из двух этапов — письменного тестирования и собеседования, сообщает 14 февраля пресс-центр мэрии.

Все претенденты должны представить:

— программу развития города;
— паспорт, заявление и две фотографии размером 3×4 см;
— анкету;
— документы, подтверждающие стаж работы;
— документы об образовании;
— уведомление о том, что кандидат не хранит деньги и ценности в иностранных банках за границей;
— документы, подтверждающие профессиональную подготовку и достижения;
— справки о доходах и имуществе (своих и супруга).

Справка

Чтобы конкурс был признан состоявшимся, необходимо минимум два кандидата.

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Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска проведут 4 апреля 2024 года в 9 часов утра в большом зале мэрии Новосибирска. Документы от кандидатов будут принимать с 1 по 15 марта 2024 года с 9:00 до 17:00 на Красном проспекте, 34, кабинет 341. Телефон: 8 (383) 227-45-04.

В состав комиссии вошли Дмитрий Асанцев, Антон Тыртышный, Николай Тямин, Игорь Атякшев.

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