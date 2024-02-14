Стало известно, как будет проходить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

— программу развития города;

— паспорт, заявление и две фотографии размером 3×4 см;

— анкету;

— документы, подтверждающие стаж работы;

— документы об образовании;

— уведомление о том, что кандидат не хранит деньги и ценности в иностранных банках за границей;

— документы, подтверждающие профессиональную подготовку и достижения;

— справки о доходах и имуществе (своих и супруга).