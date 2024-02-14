Стало известно, как будет проходить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Все претенденты должны представить:
— программу развития города;
— паспорт, заявление и две фотографии размером 3×4 см;
— анкету;
— документы, подтверждающие стаж работы;
— документы об образовании;
— уведомление о том, что кандидат не хранит деньги и ценности в иностранных банках за границей;
— документы, подтверждающие профессиональную подготовку и достижения;
— справки о доходах и имуществе (своих и супруга).
Справка
Чтобы конкурс был признан состоявшимся, необходимо минимум два кандидата.
Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска проведут 4 апреля 2024 года в 9 часов утра в большом зале мэрии Новосибирска. Документы от кандидатов будут принимать с 1 по 15 марта 2024 года с 9:00 до 17:00 на Красном проспекте, 34, кабинет 341. Телефон: 8 (383) 227-45-04.
В состав комиссии вошли Дмитрий Асанцев, Антон Тыртышный, Николай Тямин, Игорь Атякшев.