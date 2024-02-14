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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Сколько свадеб пройдет в Новосибирске

Стало известно, сколько новосибирцев сыграют свадьбу в День всех влюбленных

14 февраля 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney
Сколько свадеб пройдет в Новосибирске

115 свадеб сыграют новосибирцы в День святого Валентина 14 февраля

В Новосибирской области 14 февраля, в День всех влюбленных, состоится более 100 свадеб. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС региона.

В Новосибирской области в День святого Валентина отметят 115 свадеб. Это в два раза больше, чем на прошлой неделе, 7 февраля, когда брак зарегистрировали всего 37 новосибирцев. Из 115 свадеб — 87 будут праздновать в Новосибирске.

Хотя в ЗАГСах не будет особой праздничной атмосферы в связи с Днем святого Валентина, так как они отмечают российский аналог этого праздника — День любви семьи и верности 8 июля, пишет МК в Новосибирске.

На 21 февраля уже подано 73 заявления, а на 28 число — целых 98.

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