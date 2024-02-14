Стало известно, сколько новосибирцев сыграют свадьбу в День всех влюбленных

В Новосибирской области в День святого Валентина отметят 115 свадеб. Это в два раза больше, чем на прошлой неделе, 7 февраля, когда брак зарегистрировали всего 37 новосибирцев. Из 115 свадеб — 87 будут праздновать в Новосибирске.