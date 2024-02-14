Суд оправдал Василия Борматова — доказательств «серых» схем с землей не нашли

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Сообщается, что в ходе судебного процесса не было найдено доказательств преступной схемы.
«Приговором Центрального районного суда г. Новосибирска от 14.02.2024 Борматов Василий, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 ч. 1 УК РФ (халатность), оправдан за отсутствием в деянии состава преступления», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Василию Борматову вменяли в вину незаконную выдачу земельных участков, предназначенных для льготных категорий населения коммерческим организациям. Как утверждали общественники и следствие, бывший руководитель Новосибирского района мог отдать «по блату» свыше 12 тысяч наделов, при этом одному и тому же собственнику якобы выделялось до сотни наделов. После оформления участка в собственность его перепродавали по коммерческой цене.
Напомним, что осужденный за мошенничество с недвижимостью академик Асеев призвал начать «чистки» научного сообщества Новосибирской области.