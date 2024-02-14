Суд оправдал Василия Борматова — доказательств «серых» схем с землей не нашли

Василию Борматову вменяли в вину незаконную выдачу земельных участков, предназначенных для льготных категорий населения коммерческим организациям. Как утверждали общественники и следствие, бывший руководитель Новосибирского района мог отдать «по блату» свыше 12 тысяч наделов, при этом одному и тому же собственнику якобы выделялось до сотни наделов. После оформления участка в собственность его перепродавали по коммерческой цене.