Три большегруза столкнулись на новосибирской трассе — один водитель погиб

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
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Updated Сегодня, 10:59
14 февраля около 16:00 на трассе М-52 в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись три большегруза. Об этом Atas.info сообщили в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор».
На 111-м км около полутора часов назад произошло ДТП с участием трех большегрузов. Организовано реверсивное движение на время следственных мероприятий, — рассказали в пресс-службе.
На кадрах, опубликованных ГТРК «Вести Алтай», видно, что у одного грузовика смята передняя часть, два грузовика слетели с дороги. Telegram-канал АСТ-54 Black сообщает как минимум об одном пострадавшем — его тело лежит на обочине в снегу.
В Госавтоинспекции уточнили, что 23-летний водитель за рулем «Тойоты Дюна» двигался по трассе Р-256 «Чуйский тракт» со стороны Барнаула. Водитель не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Изудзу Форвард», который ехал со стороны Новосибирска.
Погиб водитель автомобиля «Тойота Дюна».
Новосибирских водителей просят не выезжать на трассы днем 14 и ночью 15 февраля из-за плохой погоды. В регионе прогнозируют снег, метели, усиление ветра до 18 -23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и выше. На дорогах образуются снежные заносы, гололедица.