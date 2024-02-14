Три большегруза столкнулись на новосибирской трассе — один водитель погиб

В Госавтоинспекции уточнили, что 23-летний водитель за рулем «Тойоты Дюна» двигался по трассе Р-256 «Чуйский тракт» со стороны Барнаула. Водитель не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Изудзу Форвард», который ехал со стороны Новосибирска.



Погиб водитель автомобиля «Тойота Дюна».