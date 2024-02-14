atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

14 февраля на улице Большевистской в Новосибирске образовалась пробка длиной почти 4 километра

Улица Большевистская в Новосибирске встала в четырехкилометровой пробке

14 февраля 2024, 08:29
Фото: vk.com / okt_54
14 февраля на улице Большевистской в Новосибирске образовалась пробка длиной почти 4 километра
14 февраля на улице Большевистской в Новосибирске образовалась пробка длиной почти 4 километра.

По информации паблика «Типичный Октябрьский | Новосибирск» в соцсети «Вконтакте», особенные затруднения автомобилисты испытывают при движении по направлению в город.

Это подтверждает данные сервиса «2ГИС».

Фото: 2gis.ru

Также движение затруднено на Октябрьском мосту.

Утром 5 февраля житель Новосибирска вез жену в роддом и попал в пробку. Ехать оставалось еще почти час, а женщина начала рожать. Госавтоинспекторы сопроводили автомобиль до больницы.

Читайте также:
Две улицы в центре Новосибирска сделают односторонними с 17 февраляАвтобус объехал пробку по дворам в Новосибирске — водителя ищет ГИБДД
#Транспорт#Новосибирск#Пробка#Заторы#Речной вокзал#Улица Большевистская#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В новосибирской школе запретили отмечать День святого Валентина
Сегодня, 07:21
Военные корреспонденты достойны льгот участников СВО
Вчера, 13:48
Какая погода будет в марте 2024 — новосибирцев ждут морозы ниже 30 ℃
Сегодня, 03:31
Конкурс по назначению мэра объявили в Новосибирске
Сегодня, 06:28
Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000
Вчера, 08:44
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
Вчера, 13:20