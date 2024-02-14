Улица Большевистская в Новосибирске встала в четырехкилометровой пробке

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
По информации паблика «Типичный Октябрьский | Новосибирск» в соцсети «Вконтакте», особенные затруднения автомобилисты испытывают при движении по направлению в город.
Это подтверждает данные сервиса «2ГИС».
Также движение затруднено на Октябрьском мосту.
Утром 5 февраля житель Новосибирска вез жену в роддом и попал в пробку. Ехать оставалось еще почти час, а женщина начала рожать. Госавтоинспекторы сопроводили автомобиль до больницы.