Увольнение водителя мусоровоза после встречи с прокурором проверят под Новосибирском

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Прокуратурой Краснозерского района организована проверка после увольнения водителя. Ранее житель села Довольное решил встретиться с прокурором. Однако, когда работодатель узнал об этом, его уволили.
«Организована проверка по публикации в СМИ об увольнении водителя за намерение работника прийти на прием к прокурору области и подать жалобу».
Ведомство проверит действия работодателя в контексте соблюдения трудового законодательства. При необходимости будут предприняты соответствующие меры.