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Водителя якобы уволили

Увольнение водителя мусоровоза после встречи с прокурором проверят под Новосибирском

14 февраля 2024, 02:50
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Водителя якобы уволили

Прокуратура проверит увольнение водителя мусоровоза в Новосибирской области

Увольнение водителя мусоровоза после его встречи с прокурором вызвало проверку со стороны прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратурой Краснозерского района организована проверка после увольнения водителя. Ранее житель села Довольное решил встретиться с прокурором. Однако, когда работодатель узнал об этом, его уволили.

«Организована проверка по публикации в СМИ об увольнении водителя за намерение работника прийти на прием к прокурору области и подать жалобу».

Ведомство проверит действия работодателя в контексте соблюдения трудового законодательства. При необходимости будут предприняты соответствующие меры.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Водитель#Прокуратура#Проверка#Эмилия Губарева#Увольнение
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