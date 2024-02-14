В 2,5 раза вырос объем перевезенных грузов через логистические парки НСО

Вместе с тем, в условиях перераспределения транспортных потоков на Восток и увеличения роли Новосибирской области в транспортном каркасе страны, в регионе ведется реализация крупнейших проектов дорожного строительства. В целях развития транзитного коридора Москва — Казань — Новосибирск — Монголия — Китай продолжаются работы по строительству Восточного обхода г. Новосибирска со сроком завершения I этапа работ в 2026 году. В прошедшем году открыто движение по транспортной развязке, соединяющей с. Новолуговое и п. Ремесленный.