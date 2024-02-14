В Новосибирске начали пуско-наладочные работы на «Спортивной» — ввод планируют летом

До этого губернатор Новосибирской области Олег Травников во время итоговой пресс-конференции сообщил, что все работы на станции фактически выполнены, но решается вопрос с документацией и прохождением государственной экспертизы. Позже стало известно, что ввод станции «Спортивная» в эксплуатацию пролонгируется до 25 июня 2024 года.