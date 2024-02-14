В Новосибирске начали пуско-наладочные работы на «Спортивной» — ввод планируют летом

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Как сообщил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов, на сегодняшний день на станции метро «Спортивная» выполнены все строительно-монтажные работы.
«Надеемся, что в ближайшее время вопрос экспертизы будет решен и станцию введут в эксплуатацию», — отметил Олег Клемешов.
До этого губернатор Новосибирской области Олег Травников во время итоговой пресс-конференции сообщил, что все работы на станции фактически выполнены, но решается вопрос с документацией и прохождением государственной экспертизы. Позже стало известно, что ввод станции «Спортивная» в эксплуатацию пролонгируется до 25 июня 2024 года.
Напомним, что в Новосибирске в суд направили уголовное дело по строительству ЛДС «Сибирь-Арена».