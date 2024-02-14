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Published Сегодня, 07:29

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Станцию планируют ввести в эксплуатацию в середине лета 2024 года

В Новосибирске начали пуско-наладочные работы на «Спортивной» — ввод планируют летом

14 февраля 2024, 07:29
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станцию планируют ввести в эксплуатацию в середине лета 2024 года

Стало известно о ходе строительных работ на «Спортивной»

В Новосибирске начались пуско-наладочные работы на станции метро «Спортивная». Объект планируют сдать в середине июня 2024 года. До этого времени он обязан пройти повторную государственную экспертизу.

Как сообщил и. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов, на сегодняшний день на станции метро «Спортивная» выполнены все строительно-монтажные работы.

«Надеемся, что в ближайшее время вопрос экспертизы будет решен и станцию введут в эксплуатацию», — отметил Олег Клемешов.

До этого губернатор Новосибирской области Олег Травников во время итоговой пресс-конференции сообщил, что все работы на станции фактически выполнены, но решается вопрос с документацией и прохождением государственной экспертизы. Позже стало известно, что ввод станции «Спортивная» в эксплуатацию пролонгируется до 25 июня 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске в суд направили уголовное дело по строительству ЛДС «Сибирь-Арена».

До суда дошло дело одного из строителей ЛДС «Сибирь-Арены» в Новосибирске
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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Мэрия Новосибирска#Станция "Спортивная"#Олег Клемешов#Александр Ляхов
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