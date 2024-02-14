В Новосибирске назван срок ремонта всех городских тротуаров

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что ремонт основной части тротуаров в городе будет выполнен в течение нескольких лет. Глава города напомнил, что в 2023 году впервые из городского бюджета на ремонт пешеходных зон была выделена значительная сумма — 240 млн рублей.