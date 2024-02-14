В Новосибирске назван срок ремонта всех городских тротуаров

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил, что ремонт основной части тротуаров в городе будет выполнен в течение нескольких лет. Глава города напомнил, что в 2023 году впервые из городского бюджета на ремонт пешеходных зон была выделена значительная сумма — 240 млн рублей.
«Если мы будем придерживаться такого объема финансирования, то думаю, года через три и жители, и все мы увидим результат», — заявил Клемешов в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска 14 февраля.
По словам руководителя муниципалитета, в первую очередь будут ремонтировать тротуары там, где «максимальный трафик» пешеходов.
Ранее мы рассказывали о том, что депутат регионального Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске.