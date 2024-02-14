В Новосибирске возможного вымогателя с Хилокского рынка оставили в СИЗО до апреля

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:25
Соответствующий вердикт был вынесен в Октябрьском районном суде 14 февраля.
«Октябрьским районным судом города Новосибирска 14.02.2024 рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдуллаева Ходжаназара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
По версии следствия, мужчина мог быть членом этнической банды вымогателей, требовавшей денежные средства у торговцев Хилокского рынка. За мнимые долги иностранные граждане могли требовать 2,9 миллиона рублей, угрожая заведением уголовного дела об экстремизме и нанесением телесных увечий. Согласно решению суда, Ходжаназар Абдуллаев пробудет в СИЗО до 13 апреля 2024 года.
Напомним, что в Новосибирске осудили банду подпольных бутлегеров, распространявших контрафактный коньяк и виски в городах Сибири. За время действия подпольного цеха было реализовано свыше 5 тонн спиртосодержащей продукции.