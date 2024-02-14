В Новосибирске возможного вымогателя с Хилокского рынка оставили в СИЗО до апреля

По версии следствия, мужчина мог быть членом этнической банды вымогателей, требовавшей денежные средства у торговцев Хилокского рынка. За мнимые долги иностранные граждане могли требовать 2,9 миллиона рублей, угрожая заведением уголовного дела об экстремизме и нанесением телесных увечий. Согласно решению суда, Ходжаназар Абдуллаев пробудет в СИЗО до 13 апреля 2024 года.