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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Мужчина пробудет в СИЗО до 13 апреля

В Новосибирске возможного вымогателя с Хилокского рынка оставили в СИЗО до апреля

14 февраля 2024, 08:23
Фото: Управление судебного департамента по НСО
Мужчина пробудет в СИЗО до 13 апреля

В Новосибирске избрали меру пресечения члену этнической банды вымогателей

В Новосибирске избрали меру пресечения обвиняемому в вымогательстве денежных средств. Мужчина мог требовать 2,9 миллиона рублей у торговца на Хилокском рынке.

Соответствующий вердикт был вынесен в Октябрьском районном суде 14 февраля.

«Октябрьским районным судом города Новосибирска 14.02.2024 рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдуллаева Ходжаназара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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По версии следствия, мужчина мог быть членом этнической банды вымогателей, требовавшей денежные средства у торговцев Хилокского рынка. За мнимые долги иностранные граждане могли требовать 2,9 миллиона рублей, угрожая заведением уголовного дела об экстремизме и нанесением телесных увечий. Согласно решению суда, Ходжаназар Абдуллаев пробудет в СИЗО до 13 апреля 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске осудили банду подпольных бутлегеров, распространявших контрафактный коньяк и виски в городах Сибири. За время действия подпольного цеха было реализовано свыше 5 тонн спиртосодержащей продукции.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Сизо#Хилокский рынок#Вымогательство#Александр Ляхов
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