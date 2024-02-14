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Фракция «Единой России» выросла до 33 человек

В Новосибирске вручили мандаты двум новым депутатам горсовета

14 февраля 2024, 03:45
Фото: atas.info
Фракция «Единой России» выросла до 33 человек
Удостоверения депутатов городского совета получили члены «Единой России» Андронова Анастасия и Александр Быковский. Они победили на декабрьских довыборах в Совет депутатов

В ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска мандаты вручили Анастасии Андроновой и Александру Быковскому. Они победили на довыборах 17 декабря на округах №40 и №41. Новые депутаты заняли места уехавших из России депутатов Хельги Пироговой* и Сергея Бойко*, в отношении которых было возбуждены уголовные дела.

Андронова и Быковский вошли в состав депутатской фракции «Единой России», численность которой, таким образом, достигла 33 человек.

Итоги декабрьских довыборов стали предметом жесткой дискуссии в горсовете в конце 2023 года. Депутаты от КПРФ заявили о фальсификации результатов и обратили внимание, что их новыми коллегами стали помощники действующего депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которого некоторые обвиняют в лоббировании через горсовет интересов строительной компании «Расцветай».

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