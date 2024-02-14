В Новосибирске вручили мандаты двум новым депутатам горсовета

В ходе очередной сессии Совета депутатов Новосибирска мандаты вручили Анастасии Андроновой и Александру Быковскому. Они победили на довыборах 17 декабря на округах №40 и №41. Новые депутаты заняли места уехавших из России депутатов Хельги Пироговой* и Сергея Бойко*, в отношении которых было возбуждены уголовные дела.