В новосибирских колониях зарегистрировано 80 браков «за решеткой»

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Согласно данным ведомства, регистрация браков в колониях осуществляется практически каждый год.
«В учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области за 2023 год было зарегистрировано свыше 80 браков», — рассказал Сиб.фм руководитель пресс-службы ведомства Олег Огуля.
Заключить брак заключенный может при отсутствии обстоятельств, препятствующих созданию семьи. Церемония бракосочетания происходит в отдельном помещении, предоставляются и номера для молодоженов. Встречи длятся четыре часа, возможны и длительные свидания продолжительностью трое суток. Кроме того, иногда осужденный может встретиться с родителями, детьми (родными или приемными), братьями, сестрами и иными родственниками.
Напомним, что стало известно количество свадеб в НСО, запланированных на 14 февраля.