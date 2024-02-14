В новосибирских колониях зарегистрировано 80 браков «за решеткой»

Заключить брак заключенный может при отсутствии обстоятельств, препятствующих созданию семьи. Церемония бракосочетания происходит в отдельном помещении, предоставляются и номера для молодоженов. Встречи длятся четыре часа, возможны и длительные свидания продолжительностью трое суток. Кроме того, иногда осужденный может встретиться с родителями, детьми (родными или приемными), братьями, сестрами и иными родственниками.