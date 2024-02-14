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Заключенным предоставляют номера для свиданий

В новосибирских колониях зарегистрировано 80 браков «за решеткой»

14 февраля 2024, 14:00
Фото: ГУ ФСИН по НСО
Заключенным предоставляют номера для свиданий

Заключенные создали 80 семей в новосибирских колониях

Несмотря на суровые условия, создать «ячейку общества» можно и в тюрьме. В ГУ ФСИН по Новосибирской области подсчитали количество заключенных в пенитенциарных учреждениях браков.

Согласно данным ведомства, регистрация браков в колониях осуществляется практически каждый год.

«В учреждениях ГУФСИН России по Новосибирской области за 2023 год было зарегистрировано свыше 80 браков», — рассказал Сиб.фм руководитель пресс-службы ведомства Олег Огуля.

Заключить брак заключенный может при отсутствии обстоятельств, препятствующих созданию семьи. Церемония бракосочетания происходит в отдельном помещении, предоставляются и номера для молодоженов. Встречи длятся четыре часа, возможны и длительные свидания продолжительностью трое суток. Кроме того, иногда осужденный может встретиться с родителями, детьми (родными или приемными), братьями, сестрами и иными родственниками.

Напомним, что стало известно количество свадеб в НСО, запланированных на 14 февраля.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Семьи#Колония#Тюрьма#Александр Ляхов#ГУ ФСИН#Свадьбы
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