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Published Сегодня, 07:21

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Как отмечают День святого Валентина в новосибирских школах

В новосибирской школе запретили отмечать День святого Валентина

14 февраля 2024, 07:21
Фото: 1MI

Как отмечают День святого Валентина в новосибирских школах

В одной из новосибирских школ запретили отмечать День святого Валентина. Соответствующее распоряжение попало в руки редакции.

В тексте говорится про профилактическую работу, которую необходимо провести с педагогами. Под запрет попали все мероприятия, приуроченные к 14 февраля. Atas.info решил узнать, все ли школы придерживаются такой категоричной позиции.

В школе №2 Тогучинского района корреспонденту ответили, что мероприятий к 14 февраля не запланировано. Официальная позиция школы запрещает отмечать «американские праздники».

В новосибирской школе №96 с углубленным изучением английского языка организовали ящик для пожеланий. Сотрудники школы избегают называть их валентинками.

«Дети пишут друг другу добрые пожелания, складывают их в ящик. Инициативная группа потом их разносит по классам. Это не столько праздник, а просто возможность сказать добрые слова тем, кто рядом, без привязки ко Дню святого Валентина», — рассказали в школе.

Других событий в честь 14 февраля не запланировано, но как такового запрета на мероприятия не было, заявили в школе.

«От детей не было никаких предложений, и от администрации тоже не поступало».

В школе №91 сейчас готовятся к празднованию 23 Февраля, 14-е не отмечают. Но и запрета не было, говорит директор школы №91 Елена Новак.

«Если бы учащиеся обратились с предложениями, мы бы обязательно их обсудили», — говорит директор.
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14 февраля — праздник католического происхождения, что не помешало ему стать интернациональным. Сегодня его отмечают во многих странах мира. Праздник с 16-вековой историей в России начали отмечать в 1990-х годах.

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