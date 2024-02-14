В новосибирской школе запретили отмечать День святого Валентина

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В тексте говорится про профилактическую работу, которую необходимо провести с педагогами. Под запрет попали все мероприятия, приуроченные к 14 февраля. Atas.info решил узнать, все ли школы придерживаются такой категоричной позиции.
В школе №2 Тогучинского района корреспонденту ответили, что мероприятий к 14 февраля не запланировано. Официальная позиция школы запрещает отмечать «американские праздники».
В новосибирской школе №96 с углубленным изучением английского языка организовали ящик для пожеланий. Сотрудники школы избегают называть их валентинками.
«Дети пишут друг другу добрые пожелания, складывают их в ящик. Инициативная группа потом их разносит по классам. Это не столько праздник, а просто возможность сказать добрые слова тем, кто рядом, без привязки ко Дню святого Валентина», — рассказали в школе.
Других событий в честь 14 февраля не запланировано, но как такового запрета на мероприятия не было, заявили в школе.
«От детей не было никаких предложений, и от администрации тоже не поступало».
В школе №91 сейчас готовятся к празднованию 23 Февраля, 14-е не отмечают. Но и запрета не было, говорит директор школы №91 Елена Новак.
«Если бы учащиеся обратились с предложениями, мы бы обязательно их обсудили», — говорит директор.
14 февраля — праздник католического происхождения, что не помешало ему стать интернациональным. Сегодня его отмечают во многих странах мира. Праздник с 16-вековой историей в России начали отмечать в 1990-х годах.