В РФ создали собственный препарат для лечения диабета

Сообщается, что «Квинсента» представляет собой шприц-ручку, которая уже заполнена лекарственным средством. Шприц работает таким образом, что при поступлении в организм неполной дозы селектор остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. При этом селектор укажет недостающую дозу препарата, которую нужно ввести при помощи новой шприц-ручки.