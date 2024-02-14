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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В РФ создали собственный препарат для лечения диабета

В РФ создали собственный препарат для лечения диабета

14 февраля 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Фармкомпания «Промомед» получила разрешение на выпуск лекарства от сахарного диабета 2-го типа «Квинсента», созданного в рамках программы импортозамещения.

«Квинсента» уже продаётся в аптеках. Производитель заявил, что новое лекарство должно восполнить дефицит аналогичных препаратов, возникший ещё в прошлом году, после прекращения поставок от единственного производителя, пишет inkazan.ru.

Сообщается, что «Квинсента» представляет собой шприц-ручку, которая уже заполнена лекарственным средством. Шприц работает таким образом, что при поступлении в организм неполной дозы селектор остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. При этом селектор укажет недостающую дозу препарата, которую нужно ввести при помощи новой шприц-ручки.

Аналитики отмечают, что отечественная фарминдустрия развивается, и российский рынок представлен широким спектром аналогов импортных препаратов и инновационных лекарств.

Ранее главный врач ГАУЗ «РКОД МЗ РТ имени профессора М. З. Сигала» Ильгиз Хидиятов заявил, что проблем с обеспечением препаратами терапии сейчас нет. Западные лекарства, которые ушли с российского рынка, удалось заменить, в том числе отечественными лекарствами.

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