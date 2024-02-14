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Супруги вместе уже 50 лет

«Всегда есть поддержка»: супруги Даниловы из Новосибирска отметили 50-летие брака

14 февраля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Супруги вместе уже 50 лет

Уроженцы Новосибирска Владимир и Галина Даниловы отметили «золотую» свадьбу

8 февраля Владимир и Галина Даниловы из Новосибирска отметили 50-летие совместной жизни. Сейчас «золотые» супруги проживают в Красноярске.

Будущие муж и жена впервые познакомились на танцах в бывшем ДК «Прогресс». Свадьбу сыграли через полтора года, в феврале 1974 года.

«Сыграли свадьбу в центральном зале бракосочетания в ЗАГСе напротив Дома офицеров. У нас свадьба студенческая была», — рассказал Владимир Данилов Om1.ru.

Молодоженам было по 20 лет, оба получали высшее образование. Владимир окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, долгое время ходил в навигацию на танкерах, судоходах и буксирах речного флота. Галина училась на медсестру и параллельно работала на заводе «Прогресс».

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В браке у супругов родилось трое детей. Сейчас Даниловы живут в Красноярске рядом со старшей дочерью Мариной. По словам главы семьи, за пятьдесят лет совместной жизни произошло многое.

«Бывают сложности. Но всегда есть какая-то поддержка», — заметил Владимир Данилов.

Напомним, что стало известно количество свадебных торжеств в Новосибирске 14 февраля.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Юбилей#Семья#Свадьба#Александр Ляхов
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