«Всегда есть поддержка»: супруги Даниловы из Новосибирска отметили 50-летие брака

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Будущие муж и жена впервые познакомились на танцах в бывшем ДК «Прогресс». Свадьбу сыграли через полтора года, в феврале 1974 года.
«Сыграли свадьбу в центральном зале бракосочетания в ЗАГСе напротив Дома офицеров. У нас свадьба студенческая была», — рассказал Владимир Данилов Om1.ru.
Молодоженам было по 20 лет, оба получали высшее образование. Владимир окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, долгое время ходил в навигацию на танкерах, судоходах и буксирах речного флота. Галина училась на медсестру и параллельно работала на заводе «Прогресс».
В браке у супругов родилось трое детей. Сейчас Даниловы живут в Красноярске рядом со старшей дочерью Мариной. По словам главы семьи, за пятьдесят лет совместной жизни произошло многое.
«Бывают сложности. Но всегда есть какая-то поддержка», — заметил Владимир Данилов.
Напомним, что стало известно количество свадебных торжеств в Новосибирске 14 февраля.