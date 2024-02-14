«Всегда есть поддержка»: супруги Даниловы из Новосибирска отметили 50-летие брака

Молодоженам было по 20 лет, оба получали высшее образование. Владимир окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, долгое время ходил в навигацию на танкерах, судоходах и буксирах речного флота. Галина училась на медсестру и параллельно работала на заводе «Прогресс».