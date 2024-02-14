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Застройщик так и не отдал квартиры

Застройщик в Новосибирске обманул покупателей квартир на 1,5 млрд рублей

14 февраля 2024, 03:11
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Застройщик так и не отдал квартиры
Руководитель строительной компании в Новосибирске обманул покупателей на 1,5 млрд рублей, заключив с ними договоры на покупку квартир.

Застройщика обвиняют в мошенничестве и легализации незаконных денежных средств. По данным следствия, ему было разрешено строить жилые дома на Бульваре Молодежи в Академгородке.

С 2012 по 2018 год он заключал договоры с новосибирцами на покупку квартир и машиномест на будущей подземной стоянке. Однако он не исполнил своих обязательств, а вместо этого использовал деньги для своих личных целей.

В результате этого 462 человека и организации потеряли свыше 1,5 млрд рублей. Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд.

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