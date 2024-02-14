Застройщик в Новосибирске обманул покупателей квартир на 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Застройщика обвиняют в мошенничестве и легализации незаконных денежных средств. По данным следствия, ему было разрешено строить жилые дома на Бульваре Молодежи в Академгородке.
С 2012 по 2018 год он заключал договоры с новосибирцами на покупку квартир и машиномест на будущей подземной стоянке. Однако он не исполнил своих обязательств, а вместо этого использовал деньги для своих личных целей.
В результате этого 462 человека и организации потеряли свыше 1,5 млрд рублей. Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд.