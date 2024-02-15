Автомобиль Hyundai Solaris забрали у должницы из Новосибирска после погони

Женщина задолжала деньги и в отношении нее было возбуждено исполнительное производство. Она была обязана передать финансовому управляющему свой автомобиль Hyundai Solaris, а также ключи и всю документацию. Однако машину она прятала, да и сама скрывалась от приставов. Ей запретили выезжать за пределы РФ.