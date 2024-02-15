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Автомобиль изъяли

Автомобиль Hyundai Solaris забрали у должницы из Новосибирска после погони

15 февраля 2024, 04:01
Фото: ГУ ФССП России по Новосибирской области
Автомобиль изъяли
Приставы изъяли Hyundai Solaris у должницы из Новосибирска после того, как она пыталась скрыться от судебных приставов. Подробности сообщили в ГУ ФССП.

Женщина задолжала деньги и в отношении нее было возбуждено исполнительное производство. Она была обязана передать финансовому управляющему свой автомобиль Hyundai Solaris, а также ключи и всю документацию. Однако машину она прятала, да и сама скрывалась от приставов. Ей запретили выезжать за пределы РФ.

Однажды приставы заметили машину 32-летней женщины. Через некоторое время она села за руль, тогда ее начали преследовать сотрудники ФССП.

После непродолжительного преследования женщина попала в тупик, где ее уже ожидали приставы и кредитор, которому она обязана отдать машину. В результате должница передала автомобиль и все документы кредитору.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Приставы#ФССП#Эмилия Губарева
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