Автомобиль Hyundai Solaris забрали у должницы из Новосибирска после погони

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Женщина задолжала деньги и в отношении нее было возбуждено исполнительное производство. Она была обязана передать финансовому управляющему свой автомобиль Hyundai Solaris, а также ключи и всю документацию. Однако машину она прятала, да и сама скрывалась от приставов. Ей запретили выезжать за пределы РФ.
Однажды приставы заметили машину 32-летней женщины. Через некоторое время она села за руль, тогда ее начали преследовать сотрудники ФССП.
После непродолжительного преследования женщина попала в тупик, где ее уже ожидали приставы и кредитор, которому она обязана отдать машину. В результате должница передала автомобиль и все документы кредитору.