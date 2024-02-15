Блогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в Новосибирске

Как говорится в ориентировки отряда «ЛизаАлерт», пропавший был одет в черные джинсы, кофту, куртку и кроссовки, а также с собой у него черный рюкзак. Рост Анатолия составляет около 170 сантиметров, у него голубые глаза и русые волосы.