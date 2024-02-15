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Published Сегодня, 07:38

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Мужчина загадочно исчез

Блогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в Новосибирске

15 февраля 2024, 07:38
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина загадочно исчез
29-летний Анатолий Евтушенко, брат жены видеоблогера Яна Топлеса, пропал в Новосибирске. Поисковой отряд «ЛизаАлерт» уже распространил ориентировку мужчины.

В Новосибирске начали поиск свояка известного видеоблогера. Сообщение о пропаже 29-летнего Анатолия Евтушенко появилось на страницах в соцсетях Яна Топлеса (настоящее имя Ян Лапотков). По информации видеоблогера, брат его жены последний раз выходил на связь 9 февраля.

Видео: Соцсети Яна Топлеса

Как говорится в ориентировки отряда «ЛизаАлерт», пропавший был одет в черные джинсы, кофту, куртку и кроссовки, а также с собой у него черный рюкзак. Рост Анатолия составляет около 170 сантиметров, у него голубые глаза и русые волосы.

Также блогер обратился к своим подписчикам, кто работает в больницах города, с просьбой внимательно посмотреть на пропавшего и в случае необходимости, сообщить ему любую информацию.

Видео: Соцсети Яна Топлеса
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