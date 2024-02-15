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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Взятки железнодоржник брал с 2018 по 2022 год

Бывшего главу службы РЖД в Новосибирске осудили на 8 лет колонии за взятки

15 февраля 2024, 11:23
Фото: 1MI
Взятки железнодоржник брал с 2018 по 2022 год
Железнодорожник в общей сложности получил более 7 млн рублей, которые он вымогал за содействия при ремонте вагонов

Железнодорожный суд Новосибирска приговорил бывшего начальника службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД» Василия Кудрявцева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.

Кроме того, Кудрявцев должен будет выплатить государству штраф в размере двукратной суммы взятки, то есть, 14,4 млн рублей.

Железнодорожник получал деньги за ускорение сроков ремонта грузовых вагонов в депо в обход требований нормативных документов, говорится в сообщении суда.

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#Новосибирск#Суд#Приговор#РЖД#Взятки
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