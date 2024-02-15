Бывшего главу службы РЖД в Новосибирске осудили на 8 лет колонии за взятки

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Железнодорожный суд Новосибирска приговорил бывшего начальника службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД» Василия Кудрявцева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.
Кроме того, Кудрявцев должен будет выплатить государству штраф в размере двукратной суммы взятки, то есть, 14,4 млн рублей.
Железнодорожник получал деньги за ускорение сроков ремонта грузовых вагонов в депо в обход требований нормативных документов, говорится в сообщении суда.