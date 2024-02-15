Бывшего главу службы РЖД в Новосибирске осудили на 8 лет колонии за взятки

Железнодорожник в общей сложности получил более 7 млн рублей, которые он вымогал за содействия при ремонте вагонов

Железнодорожный суд Новосибирска приговорил бывшего начальника службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции ОАО «РЖД» Василия Кудрявцева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере. Кроме того, Кудрявцев должен будет выплатить государству штраф в размере двукратной суммы взятки, то есть, 14,4 млн рублей. Железнодорожник получал деньги за ускорение сроков ремонта грузовых вагонов в депо в обход требований нормативных документов, говорится в сообщении суда. Читайте также: Суд признал незаконным передачу леса под строительство в Академгородке Мошенники-иностранцы пойдут под суд за кражу денег с карт пассажиров Толмачево Суд оправдал Василия Борматова — доказательств «серых» схем с землей не нашли