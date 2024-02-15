Дана Борисова оказалась в больнице после инъекций для похудения

В эфире программы «Малахов» Дана Борисова рассказала, что до госпитализации делала инъекции препарата в течение месяца. Две дозы она вколола своей 16-летней дочери, в чем впоследствии сильно раскаялась. Теперь она осознала свои ошибки и готова нести ответственность за свои действия.