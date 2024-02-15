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Дана Борисова оказалась в больнице после инъекций для похудения

Дана Борисова оказалась в больнице после инъекций для похудения

15 февраля 2024, 17:27
Фото: danaborisovaone / ВК
Дану Борисову, которую обнаружила без сознания ее дочь, экстренно отправили в больницу на скорой. Ранее известная экс-телеведущая признавалась, что пыталась снизить вес с помощью инъекций препарата от сахарного диабета.

Как пишет newia.ru, еще до того, как попасть в больницу, Борисова жаловалась на тремор рук, тошноту и сильную слабость.

Ухудшение самочувствия она заметила после того, как начала принимать средство для диабетиков в попытках сбросить лишний вес. Однако побочные эффекты от такого несогласованного с врачом приема лекарств настолько подорвали здоровье Борисовой, что она попала в больницу.

После обследования стало известно, что пациентка нуждается в серьезном лечении, включая и наблюдение у невролога. Примечательно, что следов употребления запрещенных веществ в организме обнаружено не было.

В эфире программы «Малахов» Дана Борисова рассказала, что до госпитализации делала инъекции препарата в течение месяца. Две дозы она вколола своей 16-летней дочери, в чем впоследствии сильно раскаялась. Теперь она осознала свои ошибки и готова нести ответственность за свои действия.

На съемку программы был приглашен врач, который посоветовал Борисовой пройти обследование, чтобы исключить развитие болезни Паркинсона, вызывающей дрожь в руках.

#Здоровье#Знаменитости#Диета#Все материалы авторов
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