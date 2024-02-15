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В состав комиссии войдут опытные чиновники

Губернатор Травников назначил своих людей для выбора мэра Новосибирска

15 февраля 2024, 11:46
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В состав комиссии войдут опытные чиновники
В конкурсной комиссии, которая примет решение о назначении нового главы муниципалитета, региональное правительство будут представлять четыре человека

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил представителей региональных властей, которые будут участвовать в работе конкурсной комиссии по выбору мэра Новосибирска. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Интересы регионального правительства в конкурсной комиссии будут представлять:

— руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова

— начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов

— министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов

— первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

14 февраля, в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска было принято решение о том, что конкурс пройдет 4 апреля. Прием документов от кандидатов пройдет с 1 по 15 марта 2024 года. О своем желании участвовать в конкурсе уже заявила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.

О том, кто вошел в состав конкурсной комиссии от горсовета и почему ее состав вызвал недовольство некоторых депутатов, можно прочитать здесь.

А здесь мы рассказываем подробно о том, как будет проходить процедура определения нового мэра и какие требования предъявляют к кандидатам.

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#Новосибирск#Мэр#Выборы#Губернатор#Андрей Травников#Комиссия
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