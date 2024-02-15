Губернатор Травников назначил своих людей для выбора мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил представителей региональных властей, которые будут участвовать в работе конкурсной комиссии по выбору мэра Новосибирска. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Интересы регионального правительства в конкурсной комиссии будут представлять:
— руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова
— начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максим Зырянов
— министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов
— первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
14 февраля, в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска было принято решение о том, что конкурс пройдет 4 апреля. Прием документов от кандидатов пройдет с 1 по 15 марта 2024 года. О своем желании участвовать в конкурсе уже заявила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.
О том, кто вошел в состав конкурсной комиссии от горсовета и почему ее состав вызвал недовольство некоторых депутатов, можно прочитать здесь.
А здесь мы рассказываем подробно о том, как будет проходить процедура определения нового мэра и какие требования предъявляют к кандидатам.