Губернатор Травников назначил своих людей для выбора мэра Новосибирска

14 февраля, в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска было принято решение о том, что конкурс пройдет 4 апреля. Прием документов от кандидатов пройдет с 1 по 15 марта 2024 года. О своем желании участвовать в конкурсе уже заявила независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.