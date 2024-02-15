Квартиру со СПА и бассейном продают в центре Новосибирска за 43 млн рублей

Квартира имеет четыре этажа и предлагает хозяевам различные зоны для отдыха и развлечений. На цокольном этаже расположена СПА-зона с бассейном, сауной, душевой и зоной для отдыха. А на первом этаже находится уютный гараж с прямым доступом в квартиру. Также имеется парадный вход.