Квартиру со СПА и бассейном продают в центре Новосибирска за 43 млн рублей

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Площадь недвижимости составляет 299,8 квадратных метров, а стоимость за один квадратный метр — 143 429 рублей. Дому уже 13 лет. Стоимость жилья — 43 млн рублей.
Квартира имеет четыре этажа и предлагает хозяевам различные зоны для отдыха и развлечений. На цокольном этаже расположена СПА-зона с бассейном, сауной, душевой и зоной для отдыха. А на первом этаже находится уютный гараж с прямым доступом в квартиру. Также имеется парадный вход.
Продавец также сообщает о теплом гараже на первом этаже, который предоставляет возможность прямого доступа в жилье. Кроме того, в здании предусмотрен отдельный парадный вход.