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Квартира стоит десятки миллионов

Квартиру со СПА и бассейном продают в центре Новосибирска за 43 млн рублей

15 февраля 2024, 02:23
Фото: n1.ru
Квартира стоит десятки миллионов
В самом центре Новосибирска на Красном проспекте есть возможность приобрести квартиру в таунхаусе, оснащенную СПА-зоной. Объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Площадь недвижимости составляет 299,8 квадратных метров, а стоимость за один квадратный метр — 143 429 рублей. Дому уже 13 лет. Стоимость жилья — 43 млн рублей.

Квартира имеет четыре этажа и предлагает хозяевам различные зоны для отдыха и развлечений. На цокольном этаже расположена СПА-зона с бассейном, сауной, душевой и зоной для отдыха. А на первом этаже находится уютный гараж с прямым доступом в квартиру. Также имеется парадный вход.

Продавец также сообщает о теплом гараже на первом этаже, который предоставляет возможность прямого доступа в жилье. Кроме того, в здании предусмотрен отдельный парадный вход.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Эмилия Губарева#Цена#Красный проспект
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