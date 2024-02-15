Лолита восстанавливает храмы после отмены концертов в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В своем телеграм-канале она обратилась к общественникам, которые препятствовали ее выступлениям, указав на то, что они видят только ее ошибки, но не замечают ее благие дела.
Лолита попросила прощения у своей аудитории и напомнила, что она одной из первых дала концерты в Донецке и Луганске, потому что музыка является ее главным оружием.
Она выразила недоумение по поводу того, почему люди, так активно выступающие против ее концертов, не замечали ее благотворительную деятельность, такую как поездки по госпиталям и покупку медицинского оборудования. Ранее она не считала нужным публично афишировать свои добрые поступки, но, кажется, сейчас время требует изменений.