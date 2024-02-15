Лолита восстанавливает храмы после отмены концертов в Новосибирске

Она выразила недоумение по поводу того, почему люди, так активно выступающие против ее концертов, не замечали ее благотворительную деятельность, такую как поездки по госпиталям и покупку медицинского оборудования. Ранее она не считала нужным публично афишировать свои добрые поступки, но, кажется, сейчас время требует изменений.