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Иностранцы крали карты

Мошенники-иностранцы пойдут под суд за кражу денег с карт пассажиров Толмачево

15 февраля 2024, 03:19
Фото: atas.info
Иностранцы крали карты
Троих мужчин обвиняют в краже денег с банковских карт пассажиров новосибирского аэропорта Толмачево. Подробности сообщили в прокуратуре региона.

В Ленинский районный суд Новосибирска отправлено уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в том, что они украли деньги с банковских карт пассажиров аэропорта Толмачево.

Согласно данным прокуратуры, в 2022 и 2023 годах обвиняемые предлагали клиентам аэропорта услуги частного извоза. В процессе поездки они крали банковские карты пассажиров, запоминая PIN-код, когда жертвы оплачивали покупки.

После этого иностранцы снимали деньги с карт пассажиров. Ущерб от их действий оценивается в более чем 400 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Толмачево#Уголовное дело#Прокуратура#Кража#Банковские карты#Мошенники#Эмилия Губарева#Пассажиры
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