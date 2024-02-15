Мошенники-иностранцы пойдут под суд за кражу денег с карт пассажиров Толмачево

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В Ленинский районный суд Новосибирска отправлено уголовное дело в отношении трех мужчин, которые обвиняются в том, что они украли деньги с банковских карт пассажиров аэропорта Толмачево.
Согласно данным прокуратуры, в 2022 и 2023 годах обвиняемые предлагали клиентам аэропорта услуги частного извоза. В процессе поездки они крали банковские карты пассажиров, запоминая PIN-код, когда жертвы оплачивали покупки.
После этого иностранцы снимали деньги с карт пассажиров. Ущерб от их действий оценивается в более чем 400 тысяч рублей.