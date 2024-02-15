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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

МСП в сфере индустрии моды привлекли 36 млрд рублей кредитов с господдержкой

МСП в сфере индустрии моды привлекли 36 млрд рублей кредитов с господдержкой

15 февраля 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Малые и средние предприятия России, которые работают в сфере производства одежды, тканей и изделий из кожи, в 2023 году привлекли 35,9 миллиарда рублей кредитов на льготных условиях и по поручительствам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

ТАСС пишет, что в сравнении с 2022 годом прирост объемов финансовой поддержки составил 44%. По сравнению с досанкционным 2021 годом запрос на льготное финансирование увеличился более чем в два раза.

По объему привлеченного финансирования лидируют Москва с суммой 7,16 миллиарда рублей, Подмосковье — привлечено 4,26 миллиарда рублей, Ивановская область — 3,9 миллиарда рублей, Санкт-Петербург — 1,85 миллиарда рублей, Свердловская область — 1,44 миллиарда рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что вместе с ростом интереса к отечественным брендам одежды в КМСП видят кратный рост запроса от представителей бизнес-сообщества на привлечение дополнительного льготного финансирования, требуемого для развития производства, включая приобретение материалов и оборудования.

Глава КМСП добавил, что кроме финансовой поддержки, которая включает инвестиционные проекты по льготной программе, «зонтичные» поручительства, лизинг оборудования на льготных условиях, представители малого и среднего предпринимательства могут получить поддержку в реализации продукции через специальный проект Корпорации МСП «МСП шьет», созданный для поддержки российских брендов.

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