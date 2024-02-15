На двух перекрестках в Новосибирске поставят дорожные камеры — называем адреса

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 02:27
Из документации госзакупок следует, что фотоловушки разместят в Ленинском и Советском районах. Первый комплекс будет размещен на пересечении улиц Титова и Троллейная. Камеры будут фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет и другие правонарушения со стороны Пермской улицы, Расковой, Осипенко и 1-го Петропавловского переулка.
Второй комплекс будет установлен на перекрестке Бердского шоссе и улицы Русской. Здесь камеры начнут контролировать водителей на улицах Тихой, Университетского проезда и проспекта Строителей.
Срок подачи заявок на участие в тендере продлится до 26 февраля, а победитель будет объявлен 28 февраля. После заключения контракта, подрядчику потребуется 120 дней на поставку необходимого оборудования.