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Где поставят камеры

На двух перекрестках в Новосибирске поставят дорожные камеры — называем адреса

15 февраля 2024, 01:21
Фото: 1MI
Где поставят камеры

На двух перекрестках в Новосибирске установят дорожные камеры

В Новосибирске запланирована установка двух новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Заказчиком проекта является ГКУ «Центр организации дорожного движения». Стоимость контракта составляет 24 млн рублей.

Из документации госзакупок следует, что фотоловушки разместят в Ленинском и Советском районах. Первый комплекс будет размещен на пересечении улиц Титова и Троллейная. Камеры будут фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет и другие правонарушения со стороны Пермской улицы, Расковой, Осипенко и 1-го Петропавловского переулка.

Второй комплекс будет установлен на перекрестке Бердского шоссе и улицы Русской. Здесь камеры начнут контролировать водителей на улицах Тихой, Университетского проезда и проспекта Строителей.

Срок подачи заявок на участие в тендере продлится до 26 февраля, а победитель будет объявлен 28 февраля. После заключения контракта, подрядчику потребуется 120 дней на поставку необходимого оборудования.

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#Транспорт#Новосибирск#Нарушения#Контракт#Эмилия Губарева#ПДД#Камеры
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