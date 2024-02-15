На двух перекрестках в Новосибирске поставят дорожные камеры — называем адреса

Из документации госзакупок следует, что фотоловушки разместят в Ленинском и Советском районах. Первый комплекс будет размещен на пересечении улиц Титова и Троллейная. Камеры будут фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет и другие правонарушения со стороны Пермской улицы, Расковой, Осипенко и 1-го Петропавловского переулка.