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Published Сегодня, 08:41

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Updated Сегодня, 09:07

Водитель помог девушке

«Наша работа»: новосибирский водитель мусоровоза помог вернуть документы девушке

15 февраля 2024, 08:41
Фото: МУП «САХ»
Водитель помог девушке

В Новосибирске водитель мусоровоза восстановил девушке все документы

В Новосибирске водитель МУП «САХ» помог девушке восстановить документы. Мужчина случайно нашел женскую сумочку.

По словам водителя мусоровоза, все произошло случайно.

«Мы с напарником проезжали в рамках работы. И тут я говорю: сдавай назад. Что-то вижу. И на свалке видно женскую сумочку. Подумал, что просто так она тут не оказалась», — рассказал водитель МУП «САХ» Андрей Хилько Atas. Info.

В итоге, водитель мусоровоза перевел сибирячке рубль с сообщением, где указал свой номер. Сибирячка позвонила по телефону и договорилась о встрече. После этого девушка получила все документы на руки.

«Хотела нам денег дать. Но это же с каждым могло случиться. Вернули и деньги, и карты. До рубля», — заявил Андрей Хилько.
Напомним, что МУП «САХ» разработал комикс для нерадивых садоводов.
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#Общество#Экология#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Помощь#Александр Ляхов#МУП САХ
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