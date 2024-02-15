«Наша работа»: новосибирский водитель мусоровоза помог вернуть документы девушке

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По словам водителя мусоровоза, все произошло случайно.
«Мы с напарником проезжали в рамках работы. И тут я говорю: сдавай назад. Что-то вижу. И на свалке видно женскую сумочку. Подумал, что просто так она тут не оказалась», — рассказал водитель МУП «САХ» Андрей Хилько Atas. Info.
В итоге, водитель мусоровоза перевел сибирячке рубль с сообщением, где указал свой номер. Сибирячка позвонила по телефону и договорилась о встрече. После этого девушка получила все документы на руки.
«Хотела нам денег дать. Но это же с каждым могло случиться. Вернули и деньги, и карты. До рубля», — заявил Андрей Хилько.
Напомним, что МУП «САХ» разработал комикс для нерадивых садоводов.