Названы возможные причины коммунальной аварии в Новосибирске

На данный момент эксперты продолжают определять размер ущерба после аварий. В это время СГК и УК проводят перерасчет платы за отопление, включая компенсацию за расход электроэнергии. Напомним, что в Ленинском районе в январе с наступлением морозов произошло несколько аварий, в результате которых жильцы домов были без отопления не один день.