Названы возможные причины коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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На заседании Сергей Семка рассказал о работе комиссии, которая занимается расследованием причин коммунальных аварий на теплосетях левого берега.
Члены комиссии назвали несколько возможных причин ЧП, включая гидроудар, повышенное давление из-за работы автоматики на индивидуальных тепловых пунктах и воздействие электрических токов. Однако окончательные выводы будут представлены в итоговом докладе.
На данный момент эксперты продолжают определять размер ущерба после аварий. В это время СГК и УК проводят перерасчет платы за отопление, включая компенсацию за расход электроэнергии. Напомним, что в Ленинском районе в январе с наступлением морозов произошло несколько аварий, в результате которых жильцы домов были без отопления не один день.