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Published Сегодня, 02:52

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Почему город замерзал

Названы возможные причины коммунальной аварии в Новосибирске

15 февраля 2024, 02:52
Фото: Артем Васильев / atas.info
Почему город замерзал
В Новосибирске были названы возможные причины коммунальных аварий. Их озвучил в ходе заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам в Заксобрании вице-губернатор НСО Сергей Семка, который также является главой штаба по ликвидации таких аварий.

На заседании Сергей Семка рассказал о работе комиссии, которая занимается расследованием причин коммунальных аварий на теплосетях левого берега.

Члены комиссии назвали несколько возможных причин ЧП, включая гидроудар, повышенное давление из-за работы автоматики на индивидуальных тепловых пунктах и воздействие электрических токов. Однако окончательные выводы будут представлены в итоговом докладе.

На данный момент эксперты продолжают определять размер ущерба после аварий. В это время СГК и УК проводят перерасчет платы за отопление, включая компенсацию за расход электроэнергии. Напомним, что в Ленинском районе в январе с наступлением морозов произошло несколько аварий, в результате которых жильцы домов были без отопления не один день.

В Новосибирске назвали количество пострадавших от аварий на теплосетях квартир
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#Теплосети#Коммунальная авария#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город#СГК
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