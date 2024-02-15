Новосибирцы в чатах пересылают сообщения о побеге вооруженного зека

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Жители Новосибирска были взволнованы сообщениями о сбежавшем заключённом. В мессенджерах начала распространяться информация о том, что из тюрьмы сбежал опасный преступник.
Он якобы похитил автомобиль и в связи с этим на дорогах усилили контроль полиции. В сообщениях также утверждалось, что сбежавший преступник вооружен и находится в неадекватном состоянии.
Однако в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области заявили, что эта информация является ложной. Такие фейковые сообщения стали уже не редкостью для новосибирцев.