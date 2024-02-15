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Зек якобы сбежал

Новосибирцы в чатах пересылают сообщения о побеге вооруженного зека

15 февраля 2024, 01:29
Фото: Изображение Midjourney
Зек якобы сбежал
Сообщения о сбежавшем вооруженным заключенном, вызвали тревогу среди жителей Новосибирска. В ГУ ФСИН прокомментировали слухи.

Жители Новосибирска были взволнованы сообщениями о сбежавшем заключённом. В мессенджерах начала распространяться информация о том, что из тюрьмы сбежал опасный преступник.

Он якобы похитил автомобиль и в связи с этим на дорогах усилили контроль полиции. В сообщениях также утверждалось, что сбежавший преступник вооружен и находится в неадекватном состоянии.

Однако в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области заявили, что эта информация является ложной. Такие фейковые сообщения стали уже не редкостью для новосибирцев.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Соцсети#Побег#Эмилия Губарева#Фейк#Мессенджеры
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