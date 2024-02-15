Почти 1700 дворов и общественных пространств благоустроено в регионе по нацпроекту

В Новосибирске для голосования представлены проекты благоустройства сквера «Зыряновский» в Октябрьском районе, сквера «им. М. И. Калинина» в Дзержинском районе, парка культуры и отдыха «им. Кирова» в Ленинском районе, Ельцовского парка, (2-я очередь) в Центральном округе, благоустройство территории вокруг озера Безымянного (ул. Ласточкина — Приозерная) в Первомайском районе, парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе, набережной по ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе, а также благоустройство набережной по ул. Новоморская в микрорайоне ОбьГЭС Советского района.