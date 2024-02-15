Почти 1700 дворов и общественных пространств благоустроено в регионе по нацпроекту

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
На площадке форума «Сибирская строительная неделя» прошла презентация новых объектов для благоустройства в рамках национального проекта. Проекты-победители народного голосования получат финансирование из областного бюджета и будут выполняться в 2025 году.
«Представлены проекты от 23 городов и поселков, в том числе новые проекты подготовил каждый район Новосибирска. Голосование стартует 15 марта. Призываю всех принимать участие, так как проекты-победители голосования обязательно получат финансирование в 2025 году», — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
В Новосибирске для голосования представлены проекты благоустройства сквера «Зыряновский» в Октябрьском районе, сквера «им. М. И. Калинина» в Дзержинском районе, парка культуры и отдыха «им. Кирова» в Ленинском районе, Ельцовского парка, (2-я очередь) в Центральном округе, благоустройство территории вокруг озера Безымянного (ул. Ласточкина — Приозерная) в Первомайском районе, парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе, набережной по ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе, а также благоустройство набережной по ул. Новоморская в микрорайоне ОбьГЭС Советского района.
Голосование пройдет на сайте 54.gorodsreda.ru. В нем может принять участие любой житель Новосибирской области старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги».
До старта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, в Новосибирской области благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но в период с 2018 года их количество увеличилось многократно. В общей сложности, за период реализации проекта благоустроено 427 общественных пространства и 1270 придомовых территорий. Проект реализуется в 75 населенных пунктах региона.