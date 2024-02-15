Полицейского-рэкетира с Хилоского рынка отправили под домашний арест в Новосибирске

Накануне этот же суд арестовал возможного лидера баны Абдуллаева Ходжаназара по обвинению в вымогательстве около 3 млн рублей у торговца. Еще четверо участников группировки были арестованы в середине декабря прошлого года. Их обвиняют в вымогательстве у торговцев из Средней Азии около 4,5 млн рублей.