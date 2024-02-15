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Хилокский рынок — один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири

Полицейского-рэкетира с Хилоского рынка отправили под домашний арест в Новосибирске

15 февраля 2024, 12:06
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Хилокский рынок — один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири
Оперуполномоченного обвинили в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки в особо крупном размере

В четверг, 15 февраля, Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест до 13 апреля старшего оперуполномоченного ОУР отдела полиции №6 «Октябрьский» Ивана Качурина. Ранее он был задержан оперативниками ФСБ. Предполагается, что он содействовал участникам этнической преступной группы, которая занималась вымогательством у своих соотечественников, торговавших на Хилокском рынке.

Накануне этот же суд арестовал возможного лидера баны Абдуллаева Ходжаназара по обвинению в вымогательстве около 3 млн рублей у торговца. Еще четверо участников группировки были арестованы в середине декабря прошлого года. Их обвиняют в вымогательстве у торговцев из Средней Азии около 4,5 млн рублей.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Полицейский#Вымогательство#Домашний арест
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