Приговор за мошенничество с надгробным памятником вынесли в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Сибирячка работала менеджером в гранитной мастерской и получила заказ на изготовление надгробного памятника от 71-летней жительницы Новосибирска. После того, как эскиз был согласован, работница оценила стоимость работ в 135 000 рублей и получила предоплату в размере 110 000 рублей.
Однако памятник не был изготовлен в оговоренный срок, и сотрудница неоднократно переносила выполнение работ. В конечном итоге заказчица обратилась в полицию.
Суд признал Надежду П. виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде обязательных работ продолжительностью 200 часов.
При этом суд также решил, что потерпевшей пенсионерке будет возмещен материальный ущерб в размере 99 000 рублей. Данный приговор еще не является окончательным и может быть изменен.