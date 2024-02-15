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Приговор выслушала мошенница

Приговор за мошенничество с надгробным памятником вынесли в Новосибирске

15 февраля 2024, 03:47
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Приговор выслушала мошенница
15 февраля 2024 года Железнодорожный районный суд огласил приговор в отношении Надежды П., которая обвинялась в совершении мошенничества.

Сибирячка работала менеджером в гранитной мастерской и получила заказ на изготовление надгробного памятника от 71-летней жительницы Новосибирска. После того, как эскиз был согласован, работница оценила стоимость работ в 135 000 рублей и получила предоплату в размере 110 000 рублей.

Однако памятник не был изготовлен в оговоренный срок, и сотрудница неоднократно переносила выполнение работ. В конечном итоге заказчица обратилась в полицию.

Суд признал Надежду П. виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде обязательных работ продолжительностью 200 часов.

При этом суд также решил, что потерпевшей пенсионерке будет возмещен материальный ущерб в размере 99 000 рублей. Данный приговор еще не является окончательным и может быть изменен.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Полиция#Мошенничество#Приговор#Памятник#Эмилия Губарева#Наказание
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