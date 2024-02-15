Приговор за мошенничество с надгробным памятником вынесли в Новосибирске

Сибирячка работала менеджером в гранитной мастерской и получила заказ на изготовление надгробного памятника от 71-летней жительницы Новосибирска. После того, как эскиз был согласован, работница оценила стоимость работ в 135 000 рублей и получила предоплату в размере 110 000 рублей.