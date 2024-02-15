Самолет кружит в небе над Новосибирском несколько часов

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В четверг утром, 15 февраля, над Новосибирском несколько часов кружил самолет компании «Алроса». Судно отправилось из аэропорта Толмачево и должно было прибыть в Нерюнгри.
По данным сервиса Flightradar, лайнер вылетел из новосибирского аэропорта в 06:36. После взлета он начал осуществлять круговой полет в небе. По информации на карте, самолет совершил около десятка оборотов над городом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что самолет, который совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области, все еще находится на территории колхоза. Прошло уже около полугода после происшествия.