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Самолет не может вылететь

Самолет кружит в небе над Новосибирском несколько часов

15 февраля 2024, 02:17
Фото: atas.info
Самолет не может вылететь
Самолет авиакомпании «Алроса» несколько часов кружил в небе над Новосибирском после вылета из аэропорта.

В четверг утром, 15 февраля, над Новосибирском несколько часов кружил самолет компании «Алроса». Судно отправилось из аэропорта Толмачево и должно было прибыть в Нерюнгри.

По данным сервиса Flightradar, лайнер вылетел из новосибирского аэропорта в 06:36. После взлета он начал осуществлять круговой полет в небе. По информации на карте, самолет совершил около десятка оборотов над городом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что самолет, который совершил аварийную посадку на поле в Новосибирской области, все еще находится на территории колхоза. Прошло уже около полугода после происшествия.

Стало известно, что сейчас с самолетом, севшим в поле под Новосибирском
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#Новосибирск#Эмилия Губарева
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